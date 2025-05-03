Москва, 3 мая, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией вокруг случаев выявления сибирской язвы в Таиланде. Для недопущения завоза инфекции в Россию приняты необходимые меры, сообщается в Telegram-канале ведомства.

IMAGO/Oliver Langel/TASS

Как следует из сообщения, сибирская язва была выявлена у двух человек в таиландской провинции Мухдахан. Заболевшие употребляли в пищу инфицированное мясо крупного рогатого скота. Один из зараженных скончался.

В России во всех пунктах пропуска ведется санитарно-карантинный контроль. Специалисты применяют АИС «Периметр», который помогает мониторить ситуацию в режиме реального времени и сводить к минимуму риски ухудшения эпидобстановки в стране. Эти меры приняты для недопущения завоза инфекционных болезней в РФ, отметили в Роспотребнадзоре.

«Сибирская язва не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты напоминают, что в случае появления любых признаков заболевания у животного следует сразу обратиться в ветеринарную службу. Также крайне не рекомендуется приобретать мясную продукцию на стихийных рынках.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля Роспотребнадзор по Воронежской области сообщил о выявлении холеры у вернувшегося в регион из-за рубежа местного жителя. Мужчина ездил в Индию. У другого пассажира рейса, которым воронежец прилетел в Москву, также подтвердилось заражение холерой.

Специалисты установили всех, кто успел поконтактировать с жителем Подмосковья. Это 321 человек в 33 регионах страны. В отношении всех провели необходимые лабораторные обследования и экстренную профилактику.