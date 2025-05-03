Киев, 3 мая, 2025, 17:33 — ИА Регнум. На Украине госслужба качества образования вместе с аппаратом языкового омбудсмена Тараса Креминя начала новые проверки по использования украинского языка в школах. Об этом 3 мая сообщается на сайте уполномоченного по защите госязыка.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Начался третий этап мониторингового исследования по обеспечению функционирования государственного языка в образовательном процессе в учреждениях общего среднего образования», — говорится в тексте.

В связи с этим Креминь заявил, что украинский язык должен использоваться не только во время уроков, но и на переменах, на родительских собраниях, в библиотеках и спортзале.

«Он должен быть везде!» — подчеркнул он.

По его словам, проверки в школах начались 28 апреля.

В этот же день Креминь заявил, что власти Украины за четыре года добились рекордного сокращения числа учеников, изучающих русский язык в школах, до 345 со 100 тыс. Он уточнил, что в следующем учебном году, по его прогнозу, на Украине не останется ни одного ребенка, изучающего русский язык в школе.

Как передавало ИА Регнум, украинские власти ведут последовательную борьбу с русским языком в стране, хотя он является родным для многих жителей. 12 марта в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о полном запрете на использование русского языка в школах, в том числе во внеурочное время.

В феврале 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украину следует освободить от расистских законов. Он отметил, что киевский режим нацелился на полное уничтожение прав русских.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года отметил, что киевский режим вместе с западными кураторами пытается уничтожить на Украине всё русское. У такой политики нет и не может быть будущего, подчеркнул глава государства.