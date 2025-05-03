Берлин, 3 мая, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может не приехать на саммит стран НАТО, запланированный на июнь, если члены альянса не согласятся повысить расходы на оборону с 2 до 5% от ВВП в год. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

Global Look Press

Издание отметило, что немцы долгое время не воспринимали всерьез слова нового посла США при НАТО Мэтью Витакера о требовании американского лидера нарастить военные траты. Они думали, что он так ведет переговоры.

«Теперь они верят Витакеру. В том числе словам, что Трамп не приедет на саммит в июне, если другие страны НАТО к тому времени не предпримут никаких действий по выделению денег», — говорится в статье, опубликованной 2 мая.

Журнал также уточнил, что для Германии 5% годового ВВП составит около €215 млрд.

Как передавало ИА Регнум, Трамп еще до инаугурации грозил европейским странам НАТО последствиями, если они не повысят военные расходы. 23 января он допустил остановку финансирования альянса со стороны американцев, если союзники в Европе не будут заботиться о своей безопасности.

Американский госсекретарь Марко Рубио 3 апреля заявил, что всем странам НАТО нужно повысить военные расходы до 5% от ВВП. Он уточнил, что это можно сделать в течение ближайшего года или двух, но Вашингтон хочет увидеть соответствующий план.

При этом генсек НАТО Марк Рютте заверил, что США не планируют выводить свои войска из Европы даже в случае конфликта с Китаем. Он призвал европейские страны тратить на укрепление обороны гораздо больше 3% ВВП. Также глава военного блока посетовал, что у ряда членов альянса этот показатель даже не дотягивает до 2% ВВП.