* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией

Вашингтон, 3 мая, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Радио «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) возобновит работу на следующей неделе. Об этом 3 мая сообщила газета The Washington Post.

Andrew Harnik/AP/TASS

«Сотрудники «Голоса Америки» могут официально вернуться к работе, согласно электронному сообщению министерства юстиции», — говорится в материале.

По данным издания, возвращение будет происходить «поэтапно» из-за проблем с безопасностью и оборудованием.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта госсекретарь США Марко Рубио объявил о прекращении 83% программ агентства по международному развитию (USAID). Порядка 5,2 тыс. контрактов на сумму в десятки миллиардов долларов были расторгнуты. По словам Рубио, эти расходы не только не отвечали национальным интересам, но в отдельных случаях даже наносили ущерб.

15 марта было распущено агентство по глобальным медиа (USAGM), финансировавшее такие СМИ, как «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией) и «Голос Америки».

На следующий день директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц объявил, что радиостанция прекращает вещание впервые за 83 года. Он уточнил, что более 1,3 тыс. сотрудников были также отправлены в отпуска.