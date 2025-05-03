Джакарта, 3 мая, 2025, 17:29 — ИА Регнум. В регионе Горонтало в Индонезии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 3 мая сообщило индонезийское сейсмологическое и метеорологическое агентство BMKG.

Уточняется, что землетрясение ощущалось в таких наиболее отдаленных районах Горонтало как Северный Сулавеси, Северный Калимантан и Центральный Сулавеси. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 97 км.

Информации об ущербе и пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая возле побережья Чили произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Из-за подземных толчков было объявлено предупреждение о цунами и прибрежную зону региона Магальянес на юге страны из-за этого эвакуируют.

Ранее, 27 апреля, на юге Тихого океана возле входящего в состав Австралии острова Маккуори было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии около 1,5 тыс. км от крупного острова Тасмания.