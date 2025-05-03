Москва, 3 мая, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия годовщины Победы демонстрирует уверенность страны в успехе СВО и попутно решает несколько других задач. О них ИА Регнум рассказал военный политолог Александр Перенджиев.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

О перемирии стало известно ещё 28 апреля. Решение, как уточнил Кремль, принято «из гуманитарных соображений». Боевые действия с российской стороны будут приостановлены на период с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Как отметил Перенджиев, решение Путина демонстрирует полную уверенность России в достижении своих целей. И, конечно, желание «нормально провести День Победы». Другой вопрос, станут ли ВСУ следовать примеру, как к тому призвала Москва.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая демонстративно отверг предложение о перемирии, попутно предупредив зарубежных гостей Парада 9 Мая об отсутствии гарантий их безопасности. Взамен российской инициативе он предложил американскую модель 30-дневного прекращения боевых действий.

«Если украинские военные нарушат перемирие, а мы будем только обороняться, то к окончанию означенного срока придётся готовить действия, направленные на сильнейшее подавление сопротивления самого киевского режима. Думаю, что при таком сценарии бои второй половины мая и в целом лета разгорятся с новой силой. Речь идёт не только об ударах ракетами и беспилотниками; я имею в виду и штурмовые атаки, может быть увеличено количество штурмовиков, как минимум вдвое», — предположил Перенджиев. А во время перемирия, считает собеседник агентства, ВС РФ будут не только накапливать силы и делать перегруппировку, но и тщательно отслеживать перемещения частей противника.

Помимо военного фактора важен и политический, напомнил эксперт. Если Киев всё-таки не прислушается к Москве и действительно продолжит боевые действия 8–10 мая, это «позволит снова разоблачить ВСУ, вообще Украину, киевский режим как сторону, не желающую договариваться о мире и в принципе идти к урегулированию конфликта».

«Мы также эти все нарушения передадим, конечно, американской стороне. Уверен, что, если киевский режим не будет соблюдать перемирие, вот тогда мы, пожалуй, переиграем их в двойном аспекте: и в военном, и в политическом», — резюмировал Перенджиев. США при Дональде Трампе действительно активно взялись за мирное урегулирование, поэтому агрессию со стороны Киева на фоне российского жеста доброй воли в Вашингтоне едва ли будут приветствовать.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил: «В случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая».

Майское перемирие — уже второе, объявленное в этом году Россией. Первую подобную попытку Путин предпринял в апреле, на Пасху. Тогда президент также призывал Киев последовать примеру Москвы.

Как и предсказывали эксперты, украинская сторона в итоге неоднократно нарушала перемирие. Ответ не заставил себя ждать: спустя менее недели войска ВСУ были окончательно выбиты из Курской области.