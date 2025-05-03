Москва, 3 мая, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Самые востребованные среди россиян налоговые вычеты — это имущественный при покупке недвижимости и социальный. Об этом 3 мая рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По информации Федеральной налоговой службы (ФНС), в 2024 году вычетом на покупку недвижимости воспользовались 76 106 россиян. Социальный вычет был оформлен 15 тыс. раз, уточнила эксперт в беседе с «Российской газетой».

Голубцова напомнила, что имущественным налоговым вычетом можно воспользоваться один раз в жизни. Его предоставляют как при покупке недвижимости, так и при ее продаже ранее минимального срока (пять лет). Вычет уменьшает налоговую базу (облагаемый доход) на сумму таких расходов. Максимальная сумма вычета — 2 млн рублей, при этом она не должна превышать фактически понесенных расходов. Проценты по ипотеке могут увеличить ее еще на 3 млн рублей.

Экономист подчеркнула, что если налогоплательщик не израсходовал вычет за один год, то оставшаяся часть переносится на следующий налоговый период. Такая ситуация возможна, если сумма уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ) за год была меньше той, которую человек имеет право вернуть по налоговому вычету.

Всего человек при ставке НДФЛ в размере 13% может сэкономить 260 тыс. рублей и дополнительно максимально 390 тыс. рублей, если уплачивались проценты по ипотеке.

Для получения вычета можно оставить заявку в личном кабинете на сайте ФНС. Также документы можно подать лично в налоговый орган по месту жительства, в МФЦ или отправить по почте.

По социальному вычету налогоплательщик может получить максимум 150 тыс. рублей, рассказала эксперт.

Благодаря этому россиянин при минимальной ставке НДФЛ может вернуть до 19,5 тыс. рублей с совокупных расходов на обучение, лечение и покупку лекарств, фитнес и расходы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни.

Голубцова подчеркнула, что на вычеты имеют право только те граждане, которые платят налог на доходы физических лиц.

В марте глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка РФ Сергей Гаврилов рассказал, что с 2025 года меняются правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты.

Он пояснил, что до 660 тыс. рублей возрастет максимальная сумма возврата по ипотечным кредитам для тех, кто попадет под ставку 22%. Также изменения коснутся расчетов налоговых вычетов на детей, социальных вычетов, вычетов на обучение ребёнка, инвестиционного вычета. Кроме того, с этого года появляется новый стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей для граждан, прошедших испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2024 года поручил создать «семейный инструмент сбережений» и предусмотреть в нем налоговый вычет до 1 млн рублей. Глава государства ожидает до 15 июля соответствующего доклада от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.