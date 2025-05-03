Санкт-Петербург, 3 мая, 2025, 17:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девушка за рулем автомобиля Mercedes въехала в находящуюся на тротуаре группу людей, один человек пострадал. Инцидент произошел на улице Рубинштейна в Центральном районе города.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Как сообщается в Telegram-канале «Дорожный инспектор», травмы получил гражданин Сирии. У мужчины диагностирован перелом голени. Местный телеканал 78.ru уточняет, что от госпитализации пострадавший отказался, но намерен обратиться с заявлением в полицию.

«Гипс наложили, врач сказал, что на две недели будет поставлен гипс. <…> Она чуть-чуть притормозила, а потом наехала мне на ногу», — рассказал попавший под колеса мужчина.

Предварительно, петербурженка за рулем авто была в состоянии алкогольного опьянения — проходить освидетельствование она не стала. По факту произошедшего составлен административный протокол.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года громкий случай с наездом автомобиля на людей произошел в Челябинске. Тогда пострадали пять человек, включая ребенка. За рулем BMW X6 был нетрезвый водитель, который просто снес ждавших разрешающего сигнала светофора пешеходов. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело

В апреле молодой водитель в состоянии алкогольного опьянения задавил двух подростков в Нижегородской области. Оба пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 16-летняя девушка скончалась на месте, ее сверстника госпитализировали с травмами. В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.