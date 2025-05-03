Дамаск, 3 мая, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности защищать поселки местных друзов. Об этом стало известно из соответствующего пресс-релиза армии.

Ilia Yefimovich/Global Look Press

«Армия обороны Израиля развернута на юге Сирии и готова предотвратить проникновение враждебных сил в район друзских деревень», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Отмечается, что ночью 3 мая пять представителей этой этноконфессиональной группы были эвакуированы из Сирии для лечения в Израиле.

Друзы — это арабский этнос, исповедующий собственную разновидность ислама. Представители этого народа проживают в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об ударе ЦАХАЛ по объекту близ президентского дворца фактического сирийского лидера Ахмед аш-Шараа в Дамаске, чтобы устранить угрозу для друзов в Сирии и не позволить размещать силы южнее Дамаска. Про данным израильской армии, были сбиты истребители.

Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. В начале апреля израильские истребители атаковали более 20 раз аэродромы в провинциях Хама и Хомс. Также был атакован аэродром «Т4» недалеко от Пальмиры и военный объект в районе Масакин-Берзи в Дамаске.