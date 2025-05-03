Уфа, 3 мая, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Ярославский клуб «Локомотив» разгромил с нулевым счетом уфимскую команду «Салават Юлаев» в четвертом матче полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и третьей встрече подряд.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Игра прошла на льду «Уфа-Арены» и закончилась победой гостей со счетом 0:3.

В составе победителей голами отметились Даниил Тесанов (15-я минута), Илья Николаев (20-я) и Егор Сурин (23-я).

В результате этого счет в серии полуфинала Кубка Гагарина до четырех побед стал 3:1 в пользу ярославцев. Пятый матч серии состоится 5 мая в Ярославле.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая форварда «Салават Юлаев» Петра Хохрякова унесли со льда на носилках в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом». Встреча закончилась победой ярославской команды со счетом 2:4.

Ранее, 27 апреля, «Локомотив» проиграл клубу «Салават Юлаев» в первом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Игра проходила в Ярославле и закончилась в пользу гостей со счетом 3:1.