Москва, 3 мая, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского, отказавшегося от соблюдения предложенного Россией перемирия по случаю празднования 80-летия Победы, относятся в первую очередь к ветеранам, которые 9 мая придут на парады. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — следует из Telegram-канала дипломата.

Захарова назвала заявлением террориста международного масштаба слова Зеленского о неспособности Киева гарантировать безопасность иностранным лидерам, которые намерены посетить парад Победы на Красной площади в Москве.

Российский дипломат также обвинила главу киевского режима в обмане украинского народа и предательстве собственного деда-ветерана. Она добавила, что политика Зеленского по уничтожению населения страны до последнего украинца нацелена на то, «чтобы убрать свидетелей своего позора».

Ранее ИА Регнум передавало, что Зеленский заявил об отказе принимать предложение РФ об объявлении перемирия. Помимо этого он сообщил, что Киев не будет гарантировать безопасность зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на День Победы.

Террористом Зеленского после этих высказываний назвал и глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, это решение главы киевского режима представляет собой «типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста».

28 апреля президент РФ Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил, что в зоне проведения спецоперации будет действовать перемирие по случаю празднования 80-й годовщины Победы. Оно будут введено в 00:00 мск с 7 на 8 мая и продлится до 00:00 с 10 на 11 мая. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на принятие Киевом аналогичного решения.