Братислава, 3 мая, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия Великой Победы могло бы стать началом переговоров о мире. Такое мнение 3 мая высказал вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Я верю, что эти три дня перемирия могут быть началом того, что процесс переговоров о мире [успешно] завершится», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что для него абсолютно понятно решение России установить перемирие на время праздника. При этом он уточнил, что Украина также должна праздновать День Победы, потому что ее граждане тоже были под ударом фашистов.

«80-летие окончания Второй мировой — это настолько важный праздник, на мой взгляд, что пушки должны утихнуть, и сами украинцы должны отмечать этот праздник, поскольку и они попали под удар фашизма», — подчеркнул Гашпар.

Он заявил, что украинцам следует понимать, кого нужно благодарить за Победу над фашизмом.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В связи с этим в Кремле указали на то, что украинская сторона должна последовать этому примеру. При этом подчеркивалось, что российские военные дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия Украиной.

3 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что целью предлагаемого Москвой перемирия является проверка готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира. Представитель Кремля добавил, что Россия ждет от Украины в дни майского перемирия не двусмысленных заявлений, а окончательных действий, направленных на деэскалацию конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления Зеленского об отказе от предложенного Россией перемирия классической угрозой террориста международного масштаба. Она отметила, что слова Зеленского еще раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что в случае, если украинские войска попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.