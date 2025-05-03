Москва, 3 мая, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Потенциальным покупателям следует осторожно относиться к предложениям о продаже автомобилей, особенно в случае привлекательной цены, предупредил владелец юридической компании. Об этом сообщило издание NJCAR.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Важно задаться резонным вопросом: что побуждает владельца расстаться с автомобилем столь быстро после покупки, особенно учитывая большие затраты на его приобретение?» — говорится в материале от 1 мая.

Вполне возможно, что владелец авто решил продать его по личным причинам или из-за финансовых трудностей, но такие случаи обычно являются исключениями. Чаще всего после небольшого пробега продают машины с серьезными неисправностями, или у них есть юридическая обремененность.

Не стоит обманываться хорошим внешним видом автомобиля и заверениями продавцов. Может быть такое, что машина попала в ДТП, ее внешне отреставрировали, но не устранили серьезные повреждения. При подозрительно выгодных предложениях рекомендуется перед покупкой проводить тщательную диагностику.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков сообщил, что у российских автовладельцев начали изымать машины, купленные в Казахстане. Их ввезли по параллельному импорту и продали в автосалонах. Вскоре граждане Казахстана начали массово подавать жалобы. Оказалось, они покупали машины и передавали организации под обещания, что будут получать долю от их проката.

В апреле автоэксперт Юлия Милославская предупредила о возможном росте цен на подержанные автомобили из-за подорожания новых автомобилей и новых сложностях с кредитованием. Это может повысить спрос на машины с пробегом и даже привести к банкротству ряда автодилеров.