Приморский край, 3 мая, 2025, 16:58 — ИА Регнум. В Приморье семейная пара напала на девятилетнего ребенка на спортивной площадке одной из школ поселка Ярославский. Мальчика таскали по земле за шкирку и отвешивали ему подзатыльники. Жестокое видео завирусилось в социальных сетях Приморского края, вызвало скандал и широкий общественный резонанс.

Кадр из видео

Следком возбудил в отношении семейной пары уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. В разговоре с ИА Регнум участница конфликта Светлана (имя изменено) заявила, что не согласна с обвинениями следствия. Женщина признала, что они с мужем «перегнули палку» и действительно напали на ребенка, однако сделали это, защищая свою дочь. По словам Светланы, перед инцидентом мальчик напал, повалил на землю и пытался задушить их 11-летнюю дочь Машу. Сейчас девочка не может есть из-за сильной боли в горле, постоянно плачет от перенесенного стресса и не выходит из дома.

1 мая в социальных сетях Приморья появилось видео, на котором взрослые мужчина и женщина нападают на ребенка на спортивной площадке. На кадрах видно, как крупный мужчина волочет плачущего мальчика по земле, а после толкает его на спину. Рядом стоит женщина и кричит на испуганного ребенка. Следом мужчина хватает школьника за волосы, дает ребенку подзатыльник и пощечину, после чего пытается поднять мальчика на ноги за шкирку. Все это сопровождается криками мужчины и женщины, матерными высказываниями, оскорблениями и угрозами.

Действие происходит на спортивной площадке одной из школ поселка городского типа Ярославский в Хорольском районе Приморского края. Видео нападения сняли товарищи пострадавшего школьника, которые и выложили кадры в сети. Жестокая видеозапись быстро завирусилась в местных СМИ и telegram-каналах.

Вскоре стало известно, что причиной нападения мужчины и женщины на ребенка могла стать агрессия девятилетнего школьника в отношении 11-летней дочери семейной пары. Сообщалось, что подросток напал на школьницу и душил ее. Родители девочки примчались ей на помощь и, защищая своего ребенка, напали на мальчика.

Возмущенные жители Приморья разделились во мнениях: многие осудили действия семейной пары и потребовали наказать их по всей строгости закона, другие посчитали ситуацию неоднозначной и ждут детального расследования всех причин и следствий произошедшего.

На ситуацию обратили внимания правоохранительные органы Приморья. В тот же вечер 1 мая председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Приморскому краю возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетнего. Утром 2 мая СК РФ Приморья отчитался, что возбудил уголовное дело в отношении мужчины и его супруги. Следователи подозревают семейную пару в применении насилия в отношении девятилетнего ребенка.

«По версии следствия, 1 мая 2025 года супруги, находясь на территории спортивной площадки, расположенной на территории школы в поселка городского типа Ярославский, с целью предотвращения дальнейшего совершения в отношении их 11-летней дочери противоправных деяний со стороны несовершеннолетнего, который ранее ей причинил побои, нанесли поочередно множество ударов руками по его телу», — сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Как удалось выяснить журналистам ИА Регнум, оскандалившаяся семейная пара — местные жители 44-летний Сергей (имя изменено) и его 35-летняя супруга Светлана (имя изменено). Семейная пара воспитывает двоих несовершеннолетних детей Машу и Сашу (имена изменены) в возрасте 11 и 6 лет.

Социальные сети Светлана и Сергей семейная пара из Приморья

В разговоре с журналистами жительница поселка Ярославский и соседка семейной пары рассказала, что Сергей уже не первый раз проявляет агрессию к чужим детям.

«Знаю эту семью, живут у нас в поселке. Однажды Сергей чуть не сбил автомобилем мою пятилетнюю дочь, когда она ехала на велосипеде по обочине. Сергей хотел припарковаться в этом месте и задел мою дочь. После этого он выбежал из машины и, вместо того чтобы извиниться и помочь ребенку отъехать, стал кричать на нее и на меня и всячески оскорблять. Я не стала ввязываться в конфликт, но сказала ему, что буду жаловаться в прокуратуру. Он заявил, что не боится и что ему всё равно за это ничего не будет», — рассказала жительница поселка Ярославский Ирина (имя изменено).

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с участницей конфликта, 35-летней Светланой. Женщина рассказала нам свою версию событий, а также подробно описала всё, что происходило до и после завирусившегося в социальных сетях видеоролика.

«Этот инцидент произошел около 16 часов вечера 1 мая около школы, в которой учится наша 11-летняя дочь Маша (имя изменено). В тот день она с подругами гуляла на спортивной площадке у школы. Там же гуляли и другие местные дети. По словам дочери, на нее вдруг обратил внимание девятилетний Павел (имя изменено) — раньше они не были знакомы. Паша стал всячески задирать Машу, оскорблял ее, матерился и приставал. Дочка старалась игнорировать агрессивного мальчика и не обращала на него внимания. Маша с подругами начали играть в волейбол на площадке, и так получилось, что она не поймала мячик — он отскочил и прилетел в Пашу. Мальчика это сильно разозлило и он бросился с кулаками на мою дочь. Паша повалил ее на землю, прыгнул на Машу, сел на нее сверху, прижал ее своим весом и стал душить. Дочь рассказала, что у нее в тот момент потемнело всё в глазах, что она не понимала, что происходит и как спасаться», — рассказала ИА Регнум Светлана.

По словам женщины, подруги 11-летней Маши поняли, что девочка в опасности, и попытались ей помочь. Все вместе они навалились на Пашу, чтобы стянуть его с Маши. Школьнице удалось выбраться, и она сразу позвонила маме.

«В тот момент мы с мужем были на огороде, в трех километрах от школы. Звонит мне дочь, вся заплаканная, в истерике, хрипит и еле разговаривает. Слышу в трубке: «Мамочка, миленькая! Помоги пожалуйста! Меня душат!» и связь обрывается. А я знаю свою дочь, она очень самостоятельная и взрослая — по пустякам она бы мне никогда не позвонила. Я поняла, что дело очень серьезное, сказала мужу, мы бросили все дела и помчались к школе. Приехали на место и буквально вырвали дочь из рук этого Паши. Всё, что мы сделали, — сделали, защищая своего ребенка! Сейчас Маша очень напугана. Она закрылась в своей комнате и никуда не выходит, боится и все время плачет. У нее сильнейший стресс, ей нужна психологическая помощь. У Маши очень болит затылок от удара о землю, когда Паша повалил её. Болит шея и горло, она не может есть, очень больно глотать», — рассказала Светлана.

Социальные сети Светлана

По её словам, сразу после конфликта на спортивной площадке они с Сергеем отвели 9-летнего Пашу домой к его маме, где у них состоялся серьезный разговор.

«То, что записано на этом видео, мы с мужем перегнули! Мы защищали свою дочь, но перегнули палку. Когда мы пришли к семье Паши, мы с мужем извинились перед его матерью за случившееся, всё объяснили, поговорили серьезно. Она приняла наши извинения, на этом конфликт между нами был исчерпан. Претензий у семьи мальчика к нам нет. Мы с мужем решили не писать заявление в полицию на действия Паши, родители мальчика также не стали писать на нас заявление. Порешали эту ситуацию на месте. Позже мы узнали, что в социальные сети попало видео инцидента и на нас с мужем возбудили уголовные дела из-за этого. В тот же день к нам домой приезжала полиция, брали объяснительную с нас. На следующий день Следственный комитет РФ завел на нас с мужем уголовные дела — и на меня, и на Сергея. Да, мы с мужем перегнули палку, но всё, что сейчас пишут в социальных сетях и местных СМИ, — перебор! Мы не били его ногами, не избивали кулаками. Орать, кричать — кричали. Мы его не били ни в коем случае! Только подзатыльника ему дали, «поджопника материнского» дали, как говорится», — рассказала Светлана.

В разговоре с ИА Регнум женщина также заявила, что не согласна с возбуждением уголовного дела и обвинениями, которые звучат в адрес их семьи. Светлана с супругом будут нанимать адвоката и оспаривать решение следственных органов.

«Мы не согласны с предъявленными нам обвинениями! Однозначно будем нанимать адвоката и оспаривать все эти заявления в наш адрес. Везде и всюду сейчас в СМИ Приморья и в группах вся эта ситуация подается однобоко, со стороны этого мальчика. И нигде нет рассказа со стороны моей пострадавшей дочери, как её буквально душили-убивали. Местные жители уже начали травить нашу семью, притеснять нас, в наш адрес уже поступают угрозы», — рассказала Светлана.

В настоящий момент СК России по Приморскому краю продолжает расследование уголовного дела по факту случившегося.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в одной из московских школ подростки жестоко избили 14-летнего школьника. Мальчика повалили на землю и запинали ногами. Ребенок попал в больницу с переломом челюсти, где ему провели срочную операцию.