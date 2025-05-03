Москва, 3 мая, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Приглашение властями Великобритании военных украинской армии на парад на День Победы в Лондон является кощунством по отношению к тем британским гражданам, которые погибли, сражаясь во Второй мировой войне. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и героизирующих прямо неонацистов у себя в стране, ну, это, конечно, не просто неуважение к тем британцам, к тем британским ветеранам, которые отдали свои жизни во время Второй мировой войны, это, по-русски говоря, — кощунство», — заявил он в ходе брифинга.

Представитель Кремля также отметил, что британская сторона не может являться посредником в мирном урегулировании украинского конфликта, так как таковым может быть только тот, кто имеет «равное расстояние» по отношению к участникам конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 мая агентство Reuters написало, что украинские войска пригласили принять участие в параде в честь 80-летия победы над нацистской Германией в Лондоне. Помимо них в параде примут участие примерно тысяча британских военнослужащих Королевского военно-морского флота, Королевской морской пехоты, британской армии и Королевских военно-воздушных сил.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла сообщения о приглашении ВСУ принять участие в параде в Лондоне. Дипломат отметила, что существует такое выражение — «по весне узнаем, кто где нагадил» (намек на известное выражение «англичанка гадит». — Прим. ред.).

Президент РФ Владимир Путин 30 апреля заявил, что сегодня западные страны фальсифицируют итоги Второй мировой войны в угоду своим политическим интересам.