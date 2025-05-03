Москва, 3 мая, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Вице-премьер России Александр Новак призвал страны ОПЕК+ соблюдать договоренности по обеспечению баланса на рынке нефти путем непревышения установленных уровней добычи ресурса в рамках сделки ОПЕК+.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кадры его выступления на очередной встрече организации были показаны в эфире телеканала «Россия 24».

«Еще раз хотел бы обратиться ко всем странам о том, чтобы вносили и могли обеспечить свой равноправный вклад в то, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения», — призвал Новак участников встречи.

Он подчеркнул, что необходимо придерживаться установленных объемов нефтедобычи в соответствии с договоренностями ОПЕК+, а также строго следовать графику компенсаций за невыполнение добровольных сокращений.

Вице-премьер РФ добавил, что все страны объединения могли бы значительно нарастить добычу нефти, но не делают этого.

«И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако мы сдерживаем добычу», — указал он.

Кроме того, Новак предрек снижение в 2025 году роста экономики в мире в связи с торговыми войнами. По его словам, это отразится и на спросе на нефть и нефтепродукты.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая восемь стран ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, в совместном заявлении объявили о принятом решении увеличить объемы добываемой нефти в июне на 411 тыс. баррелей в сутки по отношению к объемами мая. При этом в сообщении отмечается, что решение может быть приостановлено или полностью отменено в случае изменений в ситуации на нефтяном рынке.

В апреле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида. До этого сообщалось, что лидеры стран должны обсудить в числе иных вопросов работу по ОПЕК+.