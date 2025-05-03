Белград, 3 мая, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич госпитализирован в военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Об этом 3 мая сообщил телеканал RTS.

Global Look Press

Ранее в этот же день сообщалось, что Вучич заболел во время своей поездки во Флориду и принял решение вернуться в Белград, отменив встречи с американскими представителями. В министерстве внутренней безопасности США отметили, что самочувствие сербского лидера внезапно ухудшилось во второй половине дня. После консультации с врачами Вучич решил поехать домой.

«Вучич принят сегодня в ВМА, там его встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич», — уточнил телеканал.

По данным RTS, сербский лидер должен был встретиться с президентом США Дональдом Трампом и другими высокопоставленными членами Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич 7 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что приедет 9 мая в Москву. Кроме того, в параде Победы примет участие почетный караул из Сербии. На встрече с патриархом Сербским Порфирием 22 мая Путин передал, что ждет Вучича и сербских друзей 9 мая в Москве.