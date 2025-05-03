Москва, 3 мая, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Президента РФ Владимира Путина ожидают напряженные рабочие дни в начале месяца. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Могу вам сказать, что у нас 7, 8, 9 и 10 [мая] — такие напряженные, я бы даже сказал, не дни, а четверо суток», — рассказал он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля также уточнил, что о мероприятиях главы государства, связанных с 80-летием Победы, и иностранных гостях Кремль сообщит в начале следующей недели.

Как передавало ИА Регнум, Песков отмечал, что в Москве на парад Победы 9 мая ожидают приезда свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в праздновании вместе с президентом России.

21 апреля Путин заявил о мужестве европейских политиков, которые приедут в РФ на День Победы. Российский лидер также усомнился в том, что у Брюсселя есть возможность претворить в жизнь свои угрозы в адрес политиков, намеренных приехать 9 мая.