Братислава, 3 мая, 2025, 15:56 — ИА Регнум. В течение последних дней премьер-министр Словакии Роберт Фицо несколько раз в последний момент отменял свою рабочую программу из-за проблем со здоровьем, начавшихся у него после покушения. Об этом 3 мая сообщил местный портал Tvnoviny.

CNP/AdMedia/Global Look Press Роберт Фицо

Отмечается, что словацкий премьер не смог принять участие в торжествах по поводу 1 мая в Словакии и не сумел отработать ночную смену в качестве рабочего на хлебозаводе в городе Нитра (западная часть страны) в знак солидарности с трудящимися.

Сроки лекции Фицо для студентов Оксфордского университета в Великобритании также были перенесены, при этом о причинах таких изменений рабочей программы главы правительства республики официальные источники не сообщают.

По словам автора публикации, этими причинами могут быть серьезные проблемы со здоровьем Фицо, которые возникли после совершенного на него год назад покушения и о которых он сам неоднократно заявлял. Так, ранее глава правительства Словакии отказался от участия в телепрограмме с экс-президентом Чехии Милошем Земаном, недавно посетившим республику.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Фицо заявил, что приедет в Москву на парад по случаю 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозы главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас. Он уточнил, что этим намерен отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли при освобождении Словакии, а также многочисленным жертвам нацистов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее в этот же день рассказал, что в Москве на юбилейный парад Победы ожидают приезда свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в праздновании вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер 21 апреля отметил мужество европейских политиков, которые приедут в Москву на День Победы. Путин также усомнился в том, что у Брюсселя есть возможность претворить в жизнь свои угрозы в адрес политиков, намеренных приехать 9 мая на празднование в Москву.