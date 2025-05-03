Калининград, 3 мая, 2025, 15:49 — ИА Регнум. В Калининградской области произошел сбой в электроснабжении. Об этом 3 мая заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Виталий Белоусов/РИА Новости

«Сейчас энергетики устраняют причины произошедшего. Все системы жизнеобеспечения и службы работают в штатном режиме», — говорится в заявлении, опубликованном Telegram-канале.

Причины сбоя не уточнялись.

Спустя некоторое время он сообщил, что к 15:25 мск питание было восстановлено в полном объеме, штатно сработала противоаварийная автоматика, ситуация находится под контролем.

Как передавало ИА Регнум, ранее, 5 апреля, отключения электроэнергии произошли в трех регионах Сибири. Электросети в Кемеровской области, Хакасии и в пяти районах Алтая перешли на особый режим работы из-за ураганного ветра.

10 января в дагестанском минэнерго объявили восстановительные работы после аварии на линии электропередачи в результате короткого замыкания. Тогда без электроснабжения остались свыше 10 тыс. жителей.