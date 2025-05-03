Абу-Даби, 3 мая, 2025, 15:47 — ИА Регнум. Восемь стран ОПЕК+, которые добровольно соблюдают обязательства по ограничению добычи нефти, в июне нарастят ее производство на 411 тыс. баррелей в сутки по отношению к майским показателям. Об этом говорится в совместном заявлении на сайте ОПЕК.

Global Look Press

В сообщении сказано, что объем нефти, на который планируется увеличить в июне добычу, не превышает ранее утвержденный план по росту производства в течение трех месяцев. Следующая встреча представителей стран ОПЕК+ предполагает определение плана по добыче на июль. Она состоится 1 июня.

Из заявления ОПЕК следует, что решение о наращивании темпов добычи нефти продиктовано текущими «здоровыми» фундаментальными факторами на нефтяном рынке, а также низкими коммерческими запасами в мире.

Организация отдельно обращает внимание, что увеличение добычи ресурса может быть приостановлено. Это будет зависеть от текущей ситуации на рынке.

«Эта гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти», — сказано в заявлении.

В ОПЕК также отметили, что принятое сегодня решение позволит странам, которые превысили договоренности по сокращению добычи нефти, увеличить компенсацию перепроизводства.

Восемь стран ОПЕК+, куда входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, ежемесячно проводят встречи для анализа актуального состояния рынка нефти и степени исполнения сделки ОПЕК +.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля президент РФ Владимир Путин и султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид провели переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана и заинтересованности в ней со стороны США. Также в числе ключевых вопросов для обсуждений называлось развитие диалога в формате ОПЕК+.

В конце марта российский лидер пообщался по телефону с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Лидеры в том числе обсуждали координацию в формате ОПЕК+, договорившись поддерживать в этом плане прочный контакт.