Москва, 3 мая, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Сообщения об уходе мультсериала «Маша и Медведь» из России не соответствуют действительности. Об этом 3 мая заявил управляющий директор студии «Анимаккорд», создавшей сериал, Дмитрий Ловейк.

Евгений Одиноков/РИА Новости

Он прокомментировал публикации в ряде СМИ, что в московском офисе студии массово сокращают сотрудников и ее развитием будет заниматься только офис, расположенный на Кипре. Якобы это связано со сложностями с выводом средств, попытками политических интерпретаций сериала и недовольством автора франшизы Олега Кузовкова сериями, снятыми не по его сценариям.

«Это неправда. Но комментировать я не могу. Это не так. «Маша и Медведь» остается. Я директор «Маши и Медведя», — процитировало Ловейка издание «Подъем».

Как передавало ИА Регнум, сериал «Маша и Медведь» начали выпускать в 2009 году. Он стал очень популярным не только в России, но и за рубежом. В августе 2019 года количество просмотров 17 серии «Маша плюс каша» превысило 4 млрд.

Серию «Маша плюс каша» внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Она стала самым просматриваемым анимационным роликом в YouTube. Серия также вошла в пятерку самых популярных роликов на видеохостинге.