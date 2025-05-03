Братислава, 3 мая, 2025, 15:37 — ИА Регнум. Словакия не станет поддерживать поставки вооружений и отправку военного контингента на Украину. Об этом 3 мая заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Global Look Press

«У Словакии есть четкая позиция, которая состоит в том, что мы не хотим поддерживать дальнейшие поставки вооружений на Украину. Мы отвергаем мысль об отправке военнослужащих на Украину, о чём говорят, например, лидеры Британии и Франции», — подчеркнул вице-спикер в беседе с ТАСС.

По его словам, Братислава готова предоставить помощь обеим сторонам по гуманитарной линии. Среди возможной поддержки страна рассматривает поставки Украине и России техники, которая могла бы служить гражданским целям.

Гашпар подчеркнул, что Словакия не хочет принимать участие в «коалиции желающих». Он назвал отправку военных на Украину эскалацией конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. В поддержку данной инициативы выступило несколько других западных стран, включая Великобританию. Их блок получил название «коалиция желающих».

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

11 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас признала отсутствие единой позиции по миротворцам на Украине среди участников объединения и фактический провал переговоров, но добавила, что обсуждения продолжатся. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также назвал «коалицию желающих» теоретическим образованием, которое пока неспособно к реальным действиям.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев». Министр подчеркнул, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.