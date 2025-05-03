Москва, 3 мая, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к политике распространения террора в другие страны, украинские власти причастны в том числе к терактам в Мали и Нигере. Об этом 3 мая напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

AP Photo/Sam Mednick

Она прокомментировала слова украинского политика, что Киев не будет брать на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад Победы 9 мая на Красной площади.

«Напомню, что зарубежный террористический опыт он распространил и на другие континенты, когда провел серию экстремистских акций в Мали и Нигере. Но сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Зеленский и украинские силовики не только организуют теракты, но и потом хвалятся этим и обещают новые атаки. Поэтому слова главы киевского режима являются прямой угрозой.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года Мали разорвали дипотношения с Украиной после признаний киевского режима, что украинские власти причастны к нападениям малийских боевиков в республике на правительственные войска. Через два дня аналогичный шаг сделал Нигер, обвинив киевский режим в поддержке террористических группировок.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля 2025 года из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. В Кремле призвали украинскую сторону последовать этому же примеру, подчеркнув, что ВС России дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия киевским режимом. Зеленский 3 мая ответил, что отказывается соблюдать перемирие, так как не хочет способствовать выходу Москвы «из изоляции 9 мая».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о последствиях для украинских боевиков, если они попытаются провести атаки в День Победы. В этом случае не будет гарантий, что в Киеве наступит 10 мая, добавил он.