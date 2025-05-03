Москва, 3 мая, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Москва давно знает, что у главы киевского режима Владимира Зеленского, который обманул свой народ и предал собственного деда-ветерана, нет ничего святого. Об этом 3 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Kirill Chubotin/Global Look Press

Так дипломат отреагировала на отказ Зеленского от соблюдения инициированного РФ перемирия по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«То, что у Зеленского нет ничего святого, мы давно знаем — собственного деда-ветерана предал и народ сначала обманул, а потом, чтобы убрать свидетелей своего позора, начал уничтожать до последнего украинца», — следует из Telegram-канала Захаровой.

Также официальный представитель МИД РФ отметила, что такая позиция Зеленского была ожидаема и назвала ее классической угрозой террориста международного масштаба.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая глава киевского режима заявил, что украинская сторона не намерена соблюдать предложенное Россией перемирие в зоне проведения спецоперации в дни празднования 80-летия Великой Победы. Он также сообщил, что Киев не будет брать ответственность за безопасность высокопоставленных иностранных гостей, которые посетят Москву 9 мая.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил режим перемирия в зоне СВО в связи с празднованием 80-летия Победы советского народа над нацистской Германией. Перемирие начнет действовать в ночь с 7 на 8 мая и завершится в 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Глава государства подчеркнул, что оно объявляется из гуманитарных соображений.

В апреле Путин объявлял пасхальное перемирие, которое длилось чуть более суток — с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Украинские власти тогда заявили о якобы готовности поддержать инициативу со стороны РФ, но ВСУ продолжили обстрелы мирных населенных пунктов на российской территории. Как сообщало Министерства обороны РФ, за часы объявленного Москвой перемирия противник атаковал российские позиции 444 раза. Также за это время украинские войска совершили не менее 900 атак БПЛА.