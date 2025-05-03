Москва, 3 мая, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Целью предлагаемого Россией перемирия является проверка готовности киевского режима к поиску путей устойчивого мира. Об этом 3 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Целью предложенного Россией пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни 8, 9 и 10 мая для нас является проверка готовности Киева к поиску путей для долгосрочного устойчивого мира между Россией и Украиной. Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие — это тест на готовность Украины к миру», — отметил он.

Песков добавил, что Россия ждет от Украины в дни майского перемирия не двусмысленных заявлений, а окончательных действий, направленных на деэскалацию конфликта.

Представитель Кремля подчеркнул, что неготовность Украины прямо ответить на предложение России ясно показывает, что идеологической основой киевского режима является неонацизм, а Победа над гитлеровской Германией праздником для Киева не является.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В связи с этим в Кремле указали на то, что украинская сторона должна последовать этому примеру. При этом подчеркивалось, что российские военные дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия Украиной.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что киевский режим не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления Зеленского об отказе от предложенного Россией перемирия — это классическая угроза террориста международного масштаба. Она отметила, что слова Зеленского еще раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если украинские боевики попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.