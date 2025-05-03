Киев, 3 мая, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Агентство оборонного сотрудничества Пентагона в начале мая сообщило, что государственный департамент США одобрил контракт с Украиной на обслуживание ранее предоставленных киевскому режиму американских истребителей F-16. Однако, как отметил в разговоре с ИА Регнум эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков, даже такая помощь не изменит ситуацию на фронте в пользу ВСУ.

Global Look Press

Контракт включает в себя модернизацию и обслуживание истребителей (США передали Украине уже списанные самолёты, сообщали американские источники), а также обучение пилотов и обслуживающего персонала, поставку запчастей и боеприпасов.

Эта помощь, по предварительным расчётам, будет стоить до 350 млн долларов.

«Понятно, что для США это не такие уж и большие расходы на самом деле. Тем более, F-16 — один из самых массово производимых многофункциональных истребителей. Однако на данный момент ничего выдающегося в конструкции этого самолёта нет абсолютно. То есть в своё время (F-16 введён в эксплуатацию в 1978 году. — Прим. ред.) он был, конечно, удачным, поэтому претерпел множество модификаций, которые и позволяют ему оставаться пока ещё адекватным современным вызовам. Но не более того. Он уже, что называется, на грани, потому американцы сейчас так усиленно работают над самолётами 5-го, 6-го поколений», — оценил переданную Украине технику Ермаков.

Новый контракт на стал сюрпризом, учитывая и относительно низкую стоимость услуг американцев, и тот факт, что основная работа по передаче F-16 и работе с ними началась ещё при администрации прошлого президента США Джо Байдена, напомнил эксперт. Но даже «подлатанные» истребители с обученными пилотами не дадут ВСУ перевеса, уверен собеседник агентства.

«Конечно, сыграет роль то, какими именно ракетами самолёты будут укомплектовывать, как американцы будут поддерживать их в общей боевой системе, то есть в плане навигации, оснащения, целеуказания и так далее. А вот без всего этого данные истребители ничего дополнительного Украине не дадут. Понятно, что сейчас в такой ситуации, в которой находятся ВСУ, хоть какая-то помощь — это для них уже хорошо. И заявления Украины о том, что американцы всё-таки будут её поддерживать, имеют значение, скажем так, для внутреннего потребления. То есть [глава киевского режима] Владимир Зеленский может обыграть всё в пропагандистском ключе. Но непосредственно на поле боя это ситуацию не изменит», — подытожил Ермаков.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля в Риме Зеленский на встрече с Трампом вновь просил американского президента о поставках оружия. Лидер США в ответ ничего конкретного не пообещал. В экспертном сообществе полагают, что пока он повременит с новой помощью Украине.

Тем не менее в начале мая появилась информация о новом транше для киевского режима. Однако не исключено, что он был согласован ещё при прошлом президенте США Джо Байдене.

Нынешняя же администрация ожидает, что Москва и Киев сами предложат варианты мирного урегулирования. В противном случае Вашингтон не намерен более выступать в посреднической роли.