Москва, 3 мая, 2025, 14:54 — ИА Регнум. О планах, которые якобы есть у главы Госдепа США Марко Рубио посетить парад Победы в Москве, в Кремле не знают. Об этом 3 мая заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

«Сейчас американские СМИ дают много различных сообщений, иногда диву даешься, иногда не можешь понять, о чем они говорят», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в данном случае не обладает информацией по теме планов главы Госдепа.

Как сообщил пресс-секретарь президента России, 5 мая состоится брифинг помощника главы государства Юрия Ушакова. Он подробно расскажет, кто приедет на парад Победы, какая будет программа и какие двусторонние встречи пройдут.

«Ну, и мы, соответственно, с понедельника тоже будем это все дополнять уже с текущей информацией», — отметил Песков.

Телеканал «Звезда» 1 мая сообщил, что на параде Победы может присутствовать представитель США. Не исключено, что это может быть Рубио, сообщил телеканал со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Как сообщало ИА Регнум, Песков 15 апреля заявил, что парад Победы ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжественных мероприятиях вместе с президентом России Владимиром Путиным. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 мая в разговоре с Путиным подтвердил, что приедет в Москву 9 мая.