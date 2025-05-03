Москва, 3 мая, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Лондон не может быть посредником в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Roman Naumov/Global Look Press Дмитрий Песков

«Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта. Лондон таковым не является и являться не может», — рассказал он в беседе с журналистами.

Представитель Кремля также добавил, что приглашение властей Британии Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад в честь Дня Победы — это неуважение к тем гражданам страны, которые отдали жизнь за победу во Второй мировой войне.

«Конечно, приглашать на празднование Дня Победы последователей неонацистских элементов и [людей], героизирующих неонацистов у себя в стране — это… по-русски говоря, кощунство», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая агентство Reuters сообщило, что украинские военный были приглашены для участия в британском шествии, приуроченном к 80-й годовщине Дня Победы. Уточнялось, что украинцы пройдут вместе с примерно тысячей солдат Британии. При этом глава минобороны страны Джон Хили подчеркивал, что участие бойцов ВСУ в параде будет символизировать всеобъемлющую поддержку Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла это решение, заявив, что «по весне узнаем, кто где нагадил». Она отмечала, что подобное Москва уже наблюдала 80 лет назад.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее призывал «очень жестко бороться» с попытками переписать историю. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам III Международного антифашистского конгресса также отметил, что на сегодняшний день Запад активно фальсифицируют итоги Второй мировой войны в угоду своим политическим интересам.