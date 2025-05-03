Москва, 3 мая, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Неготовность украинских властей прямо ответить на предложенное Москвой перемирие в дни празднования 80-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне показывает, что в идеологической основе современного киевского режима лежит неонацизм. Об этом 3 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Неготовность [киевского] режима прямо ответить на сделанное Россией предложение ясно показывает, что идеологической основой сегодняшнего киевского режима является неонацизм», — заявил он в ходе брифинга.

Представитель Кремля добавил, что, видимо, в связи с этим для Киева не является праздником Победа над гитлеровской Германией, над коричневой чумой и нацизмом.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в данный момент важно сохранять сплоченность и противостоять распространению любых форм расизма — неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий. Глава государства также назвал это долгом перед ветеранами войны и будущими поколениями и прочным фундаментом для построения безопасного и справедливого мира.

За день до этого российский лидер указал на необходимость делать всё возможное для противостояния возрождению нацизма и распространения любой нетерпимости и претензий на исключительность. Путин уточнил, что за такими попытками скрываются претензии на мировое господство, а также попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных стран.