Москва, 3 мая, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Московской кольцевой автодороге (МКАД) частично затруднено из-за произошедшего там ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом 3 мая сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На 37-м км внутренней стороны МКАД (перед съездом № 38) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в Telegram-канале московского Дептранса.

Отмечается, что движение транспорта из аварии затруднено на протяжении 4 км, в связи с чем автомобилистам рекомендовали выбрать пути объезда. Обстоятельства ДТП и количество пострадавших в результате него уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая автомобиль ритуальной службы «УАЗ» влетел в подземный переход в Волгограде. Позднее его 26-летний водитель скончался в больнице от полученных травм.

Ранее в этот же день следовавший из Приволжска в Иваново пассажирский автобус съехал с трассы и опрокинулся в Ивановской области. В результате этого водитель транспортного средства погиб и трое пассажиров пострадали.