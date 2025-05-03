Москва, 3 мая, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об отказе от предложенного Россией перемирия — это классическая угроза террориста международного масштаба. Такое мнение 3 мая высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Максим Блинов/РИА Новости Мария Захарова

Дипломат назвала ожидаемыми его угрозы в сторону иностранных лидеров.

«То, что злобный наркоджин окончательно вырвался из бутылки на мировые просторы и начал угрожать главам стран, — это то, что мы давно предсказывали и, к сожалению, не ошиблись», — отметила она в своем Telegram-канале.

Захарову возмутили угрозы ветеранам Великой Отечественной войны.

«Сегодня он пробил и это дно: теперь он угрожает физической небезопасностью еще и ветеранам, которые в святой день придут на парады и торжественные мероприятия», — подчеркнула дипломат.

Она заявила, что слова Зеленского еще раз продемонстрировали неонацистскую сущность киевского режима, который, по ее мнению, стал террористической ячейкой.

3 мая Зеленский отверг предложение России об объявлении перемирия. Он также добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Зеленский, отказавшись от предложенного Россией перемирия в дни 80-летия Дня Победы, превратился в международного шантажиста и террориста.

28 апреля президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

Ранее президент РФ объявлял пасхальное перемирие из гуманитарных соображений с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать это перемирие, украинские войска его неоднократно нарушали. По информации Министерства обороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские боевики в этот период осуществили 900 атак беспилотниками.