Осло, 3 мая, 2025, 14:39 — ИА Регнум. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо с рядом других норвежских лыжников выступили против допуска российских спортсменов на международные турниры. Их мнения опубликовало издание Dagbladet.

Global Look Press

«Мы скучаем по русским вдвойне. С одной стороны, нам не хватает конкуренции. С другой стороны, мы не изменили свою позицию в вопросах большой политики», — заявил олимпийский чемпион 2022 года Эрик Вальнес.

Чемпион мира 2025 года Харальд Амундсен также против участия российских спортсменов. Он признал, что ему было бы сложней победить в эстафете на чемпионате, если бы с ним на старте были представители РФ. При этом он отметил, что от мнения спортсменов ничего не зависит в вопросе допуска России к соревнованиям. С этим согласен и Клебо, но он также заявил, что против участия россиян в турнирах, пока не завершился конфликт на Украине.

«У нас с ними всегда было хорошее соперничество, и это всегда было весело. Но я все еще придерживаюсь своего мнения: пока они продолжают делать то, что делают, я считаю неправильным их возможное возвращение», — процитировало норвежца издание в материале, опубликованном 2 мая.

Как передавало ИА Регнум, Клебо в марте выиграл все лыжные гонки на чемпионате мира, повторив рекорд президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Она отметила, что норвежец не смог бы добиться такого результата, если бы в соревнованиях участвовали российские спортсмены.

Спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнел 9 апреля сообщил, что в организации обсуждают вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Он также отметил, что во время ОИ-2024, прошедших в Париже, некоторым атлетам позволили выступить в нейтральном статусе.