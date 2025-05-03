Москва, 3 мая, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Больше всего санкций против России ввели Соединенные Штаты Америки, Канада и Швейцария. Об этом сообщил независимый аналитический портал Castellum.

Global Look Press

Уточняется, что по состоянию на конец апреля зарубежные страны ввели против России 28 937 неторговых санкций. Из общего числа ограничений 92% были введены после начала спецоперации на Украине.

Самое большое количество санкций ввели США — 7384, это составляет 25,5% от общего числа ограничений. На втором месте оказалась Канада с ее 3639 санкциями, что равно 12,6%. Замыкает тройку Швейцария с долей в 11,3% (3266 штук).

Также в десятку входят Норвегия, на счету у которой примерно 2678 санкций (9,3%), Евросоюз, готовящий 17-й пакет антироссийских санкций, и Исландия, дублирующая европейские санкции, — 2482 ограничения (по 8,6%). Следом идет Великобритания и ее 2078 санкций (7,2%), Новая Зеландия с 1860 санкциями (6,4%), Австралия, которая ввела 1598 ограничений (5,5%), и Япония — 1441 (5%).

1 мая представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности введения новых санкций против РФ. Дипломат также напомнила: США не отменяют ранее наложенных рестрикций.

В апреле министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз должен ввести в отношении России самые тяжелые санкции. Он пояснил, что это необходимо, чтобы «задушить» ее экономику и помешать ей подкреплять свои военные усилия.

Ранее, 31 марта, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция заявили о готовности ввести новые санкции против России, пытаясь добиться прекращения спецоперации на Украине. Главы МИД провели встречу в Мадриде. По ее итогам они также заявили о принятии дополнительных обязательств по оказанию военной помощи Украине.

18 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом российский лидер указал, что, вопреки ограничениям со стороны недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.