Москва, 3 мая, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла появившиеся в СМИ сообщения о приглашении ВСУ принять участие в параде в Лондоне по случаю 80-летия Победы над нацистской Германией. Свои мысли на этот счет дипломат озвучила в эфире KP.RU.

Сергей Гунеев/РИА Новости

Прокомментировать информацию Захарову попросил радиоведущий Александр Гамов.

«Есть такое выражение — «по весне узнаем, кто где нагадил», — ответила она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что «через 80 лет мы узнали, кто, как и с кем гадил тогда».

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Reuters сообщило о приглашении ВСУ принять участие в британском военном шествии, приуроченном к 80-й годовщине Дня Победы. В статье говорится, что военные украинских сил пройдут вместе с примерно тысячей солдат Соединенного Королевства, в числе которых будут моряки, пехотинцы, летчики.

Глава британского минобороны Джон Хили отмечал, что участие бойцов украинских войск в параде в Лондоне будет символизировать всеобъемлющую поддержку Украины.

23 апреля посол России в Германии Сергей Нечаев ответил на слова главы Фонда Бранденбургских мемориалов Акселя Дреколля о том, что российские дипломаты не имеют права принимать участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы в ФРГ. Глава российской дипмиссии в Германии заявил, что Москва не нуждается в специальном разрешении, чтобы почтить память советских воинов и жертв фашизма в общественных местах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил о необходимости «очень жестко бороться» с попытками переписать историю. Он подчеркнул, что в последнее время они все чаще предпринимаются в Прибалтике, Польше и других странах Евросоюза.

30 апреля президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам III Международного антифашистского конгресса отметил, что на сегодняшний день западные страны фальсифицируют итоги Второй мировой войны в угоду своим политическим интересам.