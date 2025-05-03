Москва, 3 мая, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Член комитета Государственной думы РФ по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, кому из россиян с 1 мая увеличили пенсионные выплаты.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Это не нововведение, а уже закрепленная в законе мера, которая касается людей, достигших 80-летнего возраста, а также инвалидов I группы. Для них фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается в два раза», — заявил он в беседе с RT.

По словам Говырина, кроме того, есть дополнительная надбавка в размере 1,2 тыс. рублей, если за пенсионером необходим уход, но при этом он не является инвалидом I группы с детства.

Депутат добавил, что в 2025 году к 80-летию победы в Великой Отечественной войне будут произведены единовременные выплаты ветеранам и другим лицам, таким как инвалиды и вдовы участников войны, которые получат по 80 тыс. рублей, и бывшие совершеннолетние узники концлагерей — по 55 тыс. рублей.

Он уточнил, что пенсии также будут повышены у лиц, у которых есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. Им добавят еще треть от базовой суммы выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок заявил, что пенсия россиян может быть увеличена в случае выполнения двух условий. Первым из них эксперт назвал продолжение трудовой деятельности и вторым — временный отказ от получения пенсионных выплат.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов 25 апреля рассказал, что россиянам могут пересчитать пенсии при появлении новых обстоятельств, которые влияют на итоговую сумму выплат. Такими основаниями могут быть получение статуса лица, достигшего определенного возраста, или наличие новых иждивенцев. Перерасчет будет произведен Социальным фондом России автоматически.