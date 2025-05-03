Сиануквиль, Камбоджа, 3 мая, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Корабли «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» завершили программу пребывания в Камбодже. Об этом 3 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Виталий Аньков/РИА Новости

«В течение пяти дней в порту Сиануквиль старший похода капитан 1-го ранга Алексей Анциферов и командиры кораблей провели официальные встречи с представителями командования ВМС Камбоджи и местной администрации», — сообщили в ведомстве.

Российские корабли продолжили выполнять задачи дальнего похода.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962850" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Корабли ВМФ России завершили программу делового захода в Камбоджу

«Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Печенга» прибыли в порт Сиануквиль 29 апреля. В программе пребывания указывались официальные мероприятия с военнослужащими ВМС Камбоджи, а также посещение местных достопримечательностей и спортивные соревнования.

«Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Печенга» начали дальний поход в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2 февраля. Перед этим экипажи отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу. При выходе в Японское море из бухты Золотой Рог моряки провели корабельные тренировки по обеспечению противовоздушной обороны и готовности к отражению нападения безэкипажных катеров условного противника.

В заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27 морской авиации.

Как сообщало ИА Регнум, в марте «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Печенга» провели в Аравийском море совместные военно-морские учения PASSEX «Аравийский Муссон» с военно-морскими силами Пакистана.