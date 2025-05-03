Берлин, 3 мая, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Адвокаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) направили Федеральному ведомству по охране конституции (контрразведке) ФРГ письмо с требованием отменить решение о признании партии правоэкстремистской. Об этом 3 мая сообщила газета Bild.

Julian Stratenschulte/Global Look Press

«Мы должны попросить вас от имени нашего клиента прекратить описанные выше действия (и воздерживаться от них в будущем), удалить соответствующие сообщения и вместо этого опубликовать соответствующие сообщения с исправлениями», — говорится в опубликованном документе.

Ведомству предоставили 48 часов, чтобы изменить решение. Если этого не произойдет, то адвокаты рекомендуют партии подавать судебный иск.

Как передавало ИА Регнум, немецкая контрразведка 2 мая признала АдГ правоэкстремистской на всей территории страны. В 2023 году партии присвоили этот статус в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. Такая мера позволяет применять больше инструментов для слежки.

Сопредседатели АдГ Алиа Вайдель и Тино Хрупалла в совместном заявлении назвали действия контрразведки ударом по демократии. Они также заявили, что будут защищать партию от клеветы юридическими мерами.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с ИА Регнум отметил, что признание АдГ правоэкстремистской может увеличить популярность партии. Он также считает, что пока рано говорить о запрете этой политсилы.