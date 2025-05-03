Берлин, 3 мая, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Если решение ведомства по охране конституции ФРГ (немецкая контрразведка) о признании партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской не изменится, то представители политобъединения обратятся в суд. Об этом 3 мая сообщила газета Bild.

Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Отмечается, что адвокаты бюро «Хеккер» потребовали отменить решение до 08:00 (09:00 мск) 5 мая, называя его незаконным.

«Если не последует соответствующее заявление, мы посоветуем нашему клиенту инициировать дальнейшее срочное судебное разбирательство в Административном суде Кёльна», — говорится в направленном ведомству документе.

Днем ранее контрразведка ФРГ приняла решение о признании АдГ правоэкстремистской партией на всей территории страны. Это решение позволит властям следить за депутатами и прослушивать их телефоны. Тем не менее запретить деятельность партии может только Федеральный конституционный суд.

В 2023 году отделения АдГ в федеральных землях Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт также были признаны правоэкстремистскими.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в Германии состоялись досрочные выборы в бундестаг. На них победил блок ХДС/ХСС, получивший 26,8% голосов. Партия «АдГ» заняла второе место с 20,8%.

22 апреля был объявлен рекордный рейтинг АдГ в 26%, партия впервые стала лидером среди немецких политобъединений. При этом Социал-демократическая партия, в которую входит действующий канцлер Олаф Шольц, получила только третье место и 15% рейтинга.

Сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла также заявили, что решение признать партию правоэкстремистской является серьезным ударом по немецкой демократии, так как в текущих опросах партия является самой популярной у населения. Они напомнили, что правительству ФРГ осталось находиться у власти всего три дня — до 6 мая.