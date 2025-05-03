Москва, 3 мая, 2025, 13:51 — ИА Регнум. В случае, если украинские боевики попытаются совершить какие-то реальные атаки в дни празднования 80-летия Победы Советского Союза над нацизмом, никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. Об этом 3 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Медведев напомнил, что отвергнувший предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве.

Зампред Совбеза РФ уточнил, что такого рода заявления главы киевского режима являются всего лишь словесной провокацией.

«[Зеленский] понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля российский лидер из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В связи с этим в Кремле указали на то, что украинская сторона должна последовать этому примеру. При этом подчеркивалось, что армия России даст адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия украинскими боевиками.

Зеленский 3 мая отверг предложение Москвы о перемирии. Он добавил, что киевский режим не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые хотят посетить парад Победы 9 мая в Москве.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа 1 мая заявил, что Зеленский боится парада к 80-летию Победы в Москве, так как проведение этого мероприятия разрушит миф об изоляции России. Он добавил, что киевский режим, считающий национальными героями многих фашистских прихвостней, хочет хоть как-то поломать эту картину.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов 30 апреля заявил ИА Регнум, что угрожавший параду к 80-летию Победы главарь киевского режима показал свою звериную сущность. Зеленский этим также значительно осложнил попытки Запада оправдать себя, отметил эксперт.