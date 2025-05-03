Белгород, 3 мая, 2025, 13:44 — ИА Регнум. Пожар произошел в храме Георгия Победоносца в селе Толоконное под Белгородом после атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

«Враг снова бьет по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что к месту ЧП оперативно прибыли бойцы самообороны, которые предотвратили более серьезные последствия пожара. Их силами огонь был остановлен.

Как передавало ИА Регнум, вечером 24 апреля киевский режим атаковал храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области. Вспыхнул сильный пожар, который уничтожил обитель. Когда центральный храм и другие строения охватил огонь, ВСУ не давали спасти иконы, запуская новые дроны.

26 апреля Гладков сообщил, что «Новый Иерусалим» будет восстановлен. Губернатор уточнил, что до 9 мая состоится совещание по этому вопросу и будет создан попечительский совет. Также специалисты разработают проект восстановления территории.

В конце марта под удар ВСУ попал Свято-Троицкий храм XIX века в Судже Курской области. По факту его обстрела российские следователи возбудил уголовное дело.