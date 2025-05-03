Ташкент, 3 мая, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил своё участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве.

РИА Новости Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Уточняется, что в ходе беседы лидеры двух стран обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе практические шаги по углублению обоюдовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

«В контексте предстоящего празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подчёркнуто особое значение этой даты для народов двух стран. Шавкат Мирзиёев подтвердил своё участие в юбилейных мероприятиях в Москве», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что на юбилейный парад Победы на Красной площади в 2025 году ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Все они вместе с президентом РФ будут участвовать в торжественных мероприятиях, уточнил он.

Позднее, 30 апреля, стало известно, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Москву на 9 Мая. Песков уточнил, что Индия будет представлена на праздновании не на высшем уровне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля заявил, что не может не приехать на парад Победы в Москве 9 мая. Он также поблагодарил Путина за приглашение.

Перед этим лидеры многих стран приняли приглашение приехать в Москву 9 мая. 28 апреля о планах приехать заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. До этого о намерении принять участие в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин.