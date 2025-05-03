Москва, 3 мая, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону практические шаги по углублению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

«Отмечено, в частности, результативное проведение совместно с российской стороной в Ташкенте 28–30 апреля пятой Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, президент Узбекистана подтвердил свое участие в юбилейных мероприятиях в Москве в честь 80-летия Победы.

Ранее сообщалось, что Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) разработала единое цифровое платформенное решение для международной кооперации бизнеса России и Узбекистана. Это упростит международную кооперацию МСП двух стран.

Также 22 января стало известно, что Россия и Узбекистан подпишут программу стратегического партнерства в военной сфере на 2026–2030 годы. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия и Узбекистан достигли высокого уровня взаимопонимания, сотрудничество продолжает расширяться. Это крайне важно в современной международной обстановке.