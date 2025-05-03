Москва, 3 мая, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора высоко оценили итоги выставки «Иннопром. Центральная Азия», которая прошла в Ташкенте. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Дана высокая оценка плодотворным результатам прошедших деловых мероприятий в городе Ташкенте на полях пятой Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», — говорится в публикации.

Главы государств с удовлетворением отметили, как расширяется гуманитарное сотрудничество между странами, особенно в сфере культуры, искусства, науки и образования, спорта и туризма. Они также обговорили вопросы международной повестки.

Кроме того, стороны рассмотрели результаты исполнения договоренностей, которые были достигнуты во время официального визита Путина в Узбекистан.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер посетил Ташкент по приглашению Мирзиёева в мае 2024 года. Лидеры государств провели переговоры, а также заключили соглашение о строительстве АЭС малой мощности в Узбекистане.

Политолог Никита Ляховецкий отметил, что Узбекистан является ключевым партнером России в Центральной Азии. Визит Путина в Ташкент стал очередным шагом к построению многополярного мира.