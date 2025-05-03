Москва, 3 мая, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Наличие некоторых растений и грибов на дачных участках может стать причиной уголовного наказания. Об этом 3 мая рассказал представитель Роскачества Игорь Поздняков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Особенно суровое наказание предполагается в случаях, если запрещенные растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном или особо крупном размерах», — пояснил он в беседе с Lenta.ru.

Поздняков отметил, что к запрещенным растениям относятся банистериопсис каапи, гармала, голубой лотос, шалфей предсказателей, кокаиновый куст, кат, ипомея трехцветная, некоторые сорта маков, содержащих наркотические вещества, роза гавайская и мимоза хостилис.

Представитель Роскачества подчеркнул, что за их разведение в больших количествах может грозить штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы, а в отдельных случаях — лишение свободы сроком до восьми лет.

«Говоря о грибах, посадка которых на садовых и дачных участках становится все более популярной, стоит помнить, что, согласно постановлению, запрещено выращивание любого вида грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин — наркотическое соединение, которое содержится в более чем 200 видах грибов», — добавил Поздняков.

При этом наличие на участке от 20 плодовых тел считается культивированием в крупном размере, а от 200 плодовых тел — в особо крупном размере, уточнил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, младший юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина 28 мая прошлого года рассказала, что дачников теперь могут оштрафовать за выращивание картофеля на продажу. Она уточнила, что владельцам дач без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с 2024 года грозит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

В марте юрист Оксана Васильева рассказала, что собственников дачных участков в этом году ждут штрафы за нецелевое использование земельного участка, например, для коммерческой деятельности, несоблюдение правил пожарной безопасности, правил обращения с отходами, санитарных норм, правил строительства и благоустройства.