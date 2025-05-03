Бишкек, 3 мая, 2025, 13:25 — ИА Регнум. Русские дома продолжают работать в Киргизии в обычном режиме после ареста сотрудницы культурного центра в киргизском городе Оше Натальи Секериной. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

РИА Новости

В комментарии ТАСС он подчеркнул, что задержание и арест Секериной никак не повлияли на положении Русского дома в стране.

«Ни в Бишкеке, ни в Оше. Никаких последствий для нас нет. Всё работает», — подчеркнул Примаков.

Он отметил, что, по имеющимся у Россотрудничества данным, Секерина сейчас находится под домашним арестом.

«У нее есть адвокат. Мы в контакте с нашей сотрудницей постоянно и отслеживаем ситуацию», — добавил глава агентства.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля спецслужбы Киргизии задержали в Оше сотрудницу Русского дома. Киргизская сторона утверждает, что Секерина может иметь отношение к вербовке, финансированию и обучению наемников для их дальнейшего участия в вооруженных конфликтах других стран или с целью свержения госвласти. Задержанная решением суда заключена под стражу до 17 июня. Ей грозит тюремный срок от семи до 10 лет. Позже стало известно, что Секерина — гражданка Киргизии.

25 апреля сообщалось, что Секерину отпустят под домашний арест после встречи главы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбека Ташиева с послом РФ в стране Сергеем Вакуновым.

В рамках этого уголовного дела задержаны еще четыре человека, помимо сотрудницы Русского дома. Среди них представитель пресс-службы мэрии Оша и обозреватель ИА Регнум, эксперт по Африке и Центральной Азии Виктор Васильев.