Вашингтон, 3 мая, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь запугивает партнеров по Североатлантическому альянсу. Требования прежние: увеличить расходы на оборону, чтобы Вашингтон не тянул всё на себе. Как предположил в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, закончится очередная дискуссия банальной отсрочкой для европейских союзников.

Ken Cedeno — Pool via CNP/Global Look Press Дональд Трамп

О том, что Трамп требует повысить оборонные расходы до 5% от ВВП каждой страны — члена НАТО (кто ещё не достиг этой отметки), сообщил посол США при Альянсе Мэттью Уитакер. В противном случае американский президент пригрозил не являться на летний саммит блока. Как отмечает немецкое издание Der Spiegel, прежние подобные предупреждения в Берлине не принимали всерьёз, но теперь к словам Уитакера прислушались.

Трамп ещё в первую президентскую кампанию и во время прошлого срока в Белом доме требовал от членов НАТО увеличения расходов. До сих пор не все страны с этим справились: администрация президента Джо Байдена была не столь категорична. Сейчас же позиции Трампа сильнее, чем прежде, отметил Оленченко.

«Марк Рютте (генсек НАТО с октября 2024 года) уже отреагировал положительно и призвал всех последовать пожеланиям Трампа. Значит, члены блока наверняка согласятся. Впрочем, вероятно, и затребуют отсрочки, как это уже неоднократно было. Но к распаду блока это не приведёт», — считает эксперт.

Оленченко напомнил, что, хотя претензии Трампа обращены будто бы ко всем членам НАТО, некоторые государства Альянса уже вполне соответствуют критериям Вашингтона.

«Это в первую очередь страны Прибалтики, Польша — как и раньше, их будут приводить в качестве примера, всячески поощрять. А, допустим, «отстающей» Германии, Швеции, вероятно, одобрят ту самую отсрочку. Не думаю, что для Трампа требования о 5% — это элемент шантажа; скорее, просто логичная часть его политики, поскольку США действительно вносят более 40% средств в техническое обеспечение блока», — также отметил собеседник агентства.

При этом, если Трамп всё же решит «порвать» с НАТО, рычаги в его руках. Хотя США не являются официальным лидером блока, его уставные документы хранятся в депозитарии именно в американском Госдепартаменте, напомнил Оленченко.

«Пока надо смотреть на ближайший график НАТО, а он таков, что летом запланирован саммит, и, скорее всего, на нём будет официально озвучено предложение о выделении на блоковую оборону не менее 5% от ВВП, за что все проголосуют. А будет ли Трамп лично присутствовать на встрече или не явится, принципиального значения не имеет», — заключил политолог.

Как передавало ИА Регнум, в Москве считают, что НАТО всерьёз готовится к новой войне. Об этом, в частности, заявлял в прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров. А помощник президента РФ Владимира Путина, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в свою очередь, отмечал, что страны Альянса на учениях уже второй год отрабатывают сценарии наступательных операций, включая блокировку судоходства на Балтийском и Чёрном морях, захват Калининградской области и даже превентивные удары по местам дислокации ядерных сил.