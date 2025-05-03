Москва, 3 мая, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Жители Польши крайне устали от беженцев с Украины и от их запросов и требований. Об этом 3 мая рассказал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Alex Chan/Global Look Press

«Поляки явно переели Украины, да и украинцы со своими запросами им сильно надоели. Польский национализм, подточенный официальной доктриной и пребыванием Польши в либерал-глобалистском ЕС, тем не менее никуда не исчез», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор уточнил, что в этой ситуации польский национализм выглядит как возвращение к здравому смыслу и неизбежная коррекция европейской либеральной риторики, которая надоела уже многим полякам.

По словам Пушкова, возведенная в степень догмы правящими элитами Германии, Франции, Британии, Швеции и Польши степень самоидентификации с Украиной является очевидным искажением взглядов большой части жителей Европы и взывает у них отторжение.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая один из помощников кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна сбросил украинский флаг с мэрии города Бяла-Подляска в Люблинском воеводстве. В этот момент толпа скандировала слова: «Это Польша!» и пела государственный гимн республики.

В апреле кто-то сменил надгробие на массовом захоронении боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в польском селе Монастеж. Теперь оно напоминает о том, что члены этой националистической украинской организации массово убивали безоружных поляков, украинцев и евреев, в том числе участвовали в Волынской резне в июне 1943 года, жертвами которой стали около 100 тыс. мирных жителей.

В феврале правящая в Польше партия «Право и справедливость» внесла на рассмотрение парламента республики законопроект о запрете символики украинских националистов и введении уголовной ответственности за отрицание их преступлений против поляков. Авторы инициативы напомнили, что украинская сторона, несмотря на обещания, так и не начала эксгумацию жертв Волынской резни.