Брянск, 3 мая, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село Новая Погощь Брянской области, в результате пострадали четыре человека. Об этом 3 мая рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Он пояснил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по мирным жителям во время работы автолавки.

«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он пожелал раненым выздоровления и призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, потому что «враг действует подло и бесчеловечно».

Киевский режим в последнее время увеличил количество атак по мирным жителям и гражданским объектам. Так, в ночь на 3 мая в результате массированной атаки дронов ВСУ получили повреждения многоквартирные дома в Новороссийске. В результате пострадали пять человек, среди них двое детей.

Утром 1 мая ВСУ нанесли массированный удар FPV-дронами по рынку в Алешках. Погибли восемь человек. Пострадали как минимум 20 человек. По факту атаки СК России возбудил уголовное дело по статье о теракте. МИД РФ назвал удар по Алешкам кровавым военным преступлением киевского режима против мирных россиян.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с этого времени от агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. мирных граждан, пострадали еще около 16,5 тыс.