Посёлок Целина, Ростовская область, 3 мая, 2025, 12:57 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ростовском поселке Целина из-за падения обломков беспилотников после ночного налета украинских БПЛА на регион. Об этом проинформировала глава администрации Целинского района Оксана Косенко.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Утром проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. В границах улиц Советская и Калинина, а также границ улиц 3-я линия и 7-я линия с 3 мая введен режим ЧС», — следует из сообщения в ее Telegram-канале.

Косенко уточнила, что оперативные службы оцепили район падения обломков дронов. Власти создали специальную комиссию, которая проведет подворовые обходы и установит объем ущерба в пострадавших домах. Все службы работают в режиме ЧС.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 мая ВСУ совершили очередную массированную атаку с применением БПЛА на регионы России. По данным Министерства обороны РФ, было сбито 170 украинских дронов, больше всего над Крымом — 96. Над Ростовской областью перехвачено девять вражеских летательных аппаратов.

Как ночью сообщил врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь, в результате падения обломков беспилотников в поселке Целина загорелась крыша на двух домах. Он уточнил, что из одного дома были эвакуированы пять человек, второе здание оказалось нежилым. Информация о пострадавших не поступала.

Также массированной дроновой атаке подвергся Краснодарский край. В результате в Новороссийске ранения получили пять человек. Одна женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Состояние двоих детей и мужчины медики оценивают как средней степени тяжести. Еще один местный житель пострадал незначительно. В городе повреждены многоквартирные дома, из-за падения обломков на зерновом терминале КСК произошел пожар, его оперативно ликвидировали.